В заброшенном замке Пугачевой обнаружились многочисленные жучки

Дом без хозяев постепенно умирает

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

С тех пор гигантский замок в подмосковной деревне Грязь, где Пугачева жила с пятым мужем, осиротел. Напомним, это здание площадью в 2,3 тысячи квадратов. В замке есть все для комфортной и роскошной жизни: семейный кинотеатр, бассейн, подземный гараж и куча произведений искусства и даже амфитеатр. Еще гектар занимает приусадебный участок.

Ежемесячное обслуживание особняка обходится примерно в восемь тысяч долларов. Но при этом не удалось не допустить появления в замке многочисленных жучков. Как говорят очевидцы, в шкафах с крупами, которые были у семьи, якобы завелась пищевая моль. Это один из основных вредителей продуктовых запасов, который устойчив к инсектицидам. Моль часто откладывает яйца в крупы, сахар, сухофрукты, легко проникает через трещины в упаковке. Теперь все запасы Примадонны придется выбросить. Да и нужны ли они ей теперь...