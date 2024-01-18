Киркорова "ликвидировали" в Петербурге

Киркорова "ликвидировали" в Петербурге
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Преданные фанаты в ужасе от происходящего

Теперь судьбе некогда неприкосновенного короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова не позавидуешь. После грандиозного скандала из-за "голой вечеринки" блогерши Анастасии Ивлеевой пострадали многие ее участники. Больше всего тумаков досталось Киркорову. Так, стало известно, что его имя вычеркнули из афиши предстоящего концерта в Санкт-Петербурге.

Ликвидация артиста в Северной столице стала продолжением череды ударов по Киркорову. Сначала его убрали практически из всех новогодних концертов, а потом даже удалили из праздничного юмористического фильма "Иван Васильевич меняет все". Разумеется, преданные фанаты знаменитости очень опечалены происходящим.

Надо полагать, новогодними рестрикциями дело не закончится. Петербургский концерт, в котором должен был блистать Киркоров, высоко котируется в светской тусовке – "Золотой граммофон" состоится 25 февраля, но без поп-короля. Раньше он красовался в центре афиши рядом со своим близким другом Николаем Басковым. Теперь Филиппа на афише нет.

Ранее "Утро.ру" уже рассказывало, что надежды Киркорова на прощение рушатся на глазах.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
По теме

Звезду российских сериалов Руденко могут посадить в тюрьму

Артиста поймали с наркотиками

Вышвырнутый Эрнстом Дибров раскрыл отношение к новой работе на ТНТ

Ведущему придется перенастраиваться на другой формат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей