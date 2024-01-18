Киркорова неожиданно вышвырнули из украинских "Сватов"

Киркорова неожиданно вышвырнули из украинских "Сватов"
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту нигде не рады

Сегодня практически ни один день не обходится без очередной истории о неприятностях поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Артиста уже чуть ли не отменили в нашей стране, теперь же стало известно о еще одном ударе. Так, популярного певца вырезали из украинского сериала "Сваты".

Сложно предположить, что такая череда скандалов – всего лишь совпадение. Киркорова наказывают за то, что он слишком активно тряс своими полуголыми телесами на вертепе, устроенном блогершей Анастасией Ивлеевой. А сегодня, 18 января, в социальных сетях появилась информация о том, что поп-короля вырезали из украинской киноленты.

Киркоров снимался в "Сватах" еще в далеком 2010 году. В киноленту артиста пригласил сам Владимир Зеленский, который тогда занимался развлечением народа, а сегодня занимает пост главы Украины. Киркоров сыграл в киноленте самого себя. В новой версии серии, которую показали по телеканалу "Дом Кино", Филиппа уже нет.

Напомним, ранее стало известно, что Филиппа Киркорова вычеркнули из афиши крупного концерта, который должен пройти в Санкт-Петербурге 25 февраля. Неприятности опального артиста не прекращаются.

Источник: Telegram-канал Baza ✓ Надежный источник
По теме

В заброшенном замке Пугачевой обнаружились многочисленные жучки

Дом без хозяев постепенно умирает

Киркорова "ликвидировали" в Петербурге

Преданные фанаты в ужасе от происходящего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей