Киркорова неожиданно вышвырнули из украинских "Сватов"

Артисту нигде не рады

Сегодня практически ни один день не обходится без очередной истории о неприятностях поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Артиста уже чуть ли не отменили в нашей стране, теперь же стало известно о еще одном ударе. Так, популярного певца вырезали из украинского сериала "Сваты".



Сложно предположить, что такая череда скандалов – всего лишь совпадение. Киркорова наказывают за то, что он слишком активно тряс своими полуголыми телесами на вертепе, устроенном блогершей Анастасией Ивлеевой. А сегодня, 18 января, в социальных сетях появилась информация о том, что поп-короля вырезали из украинской киноленты.



Киркоров снимался в "Сватах" еще в далеком 2010 году. В киноленту артиста пригласил сам Владимир Зеленский, который тогда занимался развлечением народа, а сегодня занимает пост главы Украины. Киркоров сыграл в киноленте самого себя. В новой версии серии, которую показали по телеканалу "Дом Кино", Филиппа уже нет.



Напомним, ранее стало известно, что Филиппа Киркорова вычеркнули из афиши крупного концерта, который должен пройти в Санкт-Петербурге 25 февраля. Неприятности опального артиста не прекращаются.

