Изворотливую Орбакайте наказали по заслугам

Певица долго умудрялась сидеть на двух стульях

После известных событий зимы 2022 года в российском шоу-бизнесе произошла своего рода чистка. Выяснилось, что далеко не все заслуженные и народные деятели отличаются патриотическими взглядами. Гнев народный оказался неумолим. Особо рьяно русофобствующих звезд быстро отменили. Однако некоторые всеми силами стараются усидеть на двух стульях. Впрочем, общественности давно понятно, кто есть кто. Так, на этот раз досталось певице Кристине Орбакайте.



Дочь бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой решила поступить по-хитрому и не стала делать громкие заявления, очерняющие страну. Впрочем, учитывая настроения родни знаменитости (того же комика-русофоба Максима Галкина*), позиция Орбакайте вряд ли могла бы порадовать народ. Более того, артистка давно обосновалась в США и прилетает в Россию только на заработки.



Такое положение дел сильно раздражает общественников. Им не нравится, что изворотливая звезда пытается усидеть на двух стульях – живет на территории недружественной Америки, а зарабатывает в России. В итоге певицу наказали по заслугам. Концерт, который должен был пройти в Бурятии, отменили по требованию общественников. Надо полагать, что теперь Кристине придется задуматься, откуда она будет брать деньги на полюбившийся роскошный образ жизни.



Ранее в Бурятии подчеркнули, что не хотят видеть на территории региона Кристину Орбакайте из-за ее позиции.





*признан иностранным агентом в России