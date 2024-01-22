Найден мертвым в автомобиле: что убило звезду "Склифосовского"

Артисту было всего 57 лет

В культурной сфере произошла новая трагедия. Стало известно о смерти популярного российского актера Алексея Сдобнова. Жизненный путь артиста прервался на 58-м году. Обстоятельства кончины знаменитости выглядят очень печально.



Мужчине не довелось испустить дух в родных стенах в окружении близких людей. Напротив, актер умер прямо в дороге. Труп несчастного обнаружили в машине. Об этом сообщает информационный ресурс "Радио 1".



Алексей Сдобнов покинул этот мир еще 13 января, передает телеканал "360". Однако только сейчас в прессе появились печальные новости. Грустными известиями с публикой поделилась продюсер Наталия Бочарова.



Известно, что артист возвращался домой ночью с 12 на 13 января. Однако, к сожалению, судьба распорядилась так, что актер не доехал, передает телеканал RT.



Официальную информацию о том, что послужило причиной смерти артиста, сообщат позже. Однако бывшая супруга Алексея Сдобнова уверена, что артиста убили проблемы с сердцем. Виктория Маргелова рассказала, что у покойного были серьезные перебои в работе этого органа, однако он предпочитал скрывать это от окружающих. Женщина считает, что Алексей умер из-за острой сердечной недостаточности.



Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста Российской Федерации – тело несчастного обнаружили в номере отеля.

