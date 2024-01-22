Найден мертвым в автомобиле: что убило звезду "Склифосовского"

Найден мертвым в автомобиле: что убило звезду "Склифосовского"
Фото: www.unsplash.com
Артисту было всего 57 лет

В культурной сфере произошла новая трагедия. Стало известно о смерти популярного российского актера Алексея Сдобнова. Жизненный путь артиста прервался на 58-м году. Обстоятельства кончины знаменитости выглядят очень печально.

Мужчине не довелось испустить дух в родных стенах в окружении близких людей. Напротив, актер умер прямо в дороге. Труп несчастного обнаружили в машине. Об этом сообщает информационный ресурс "Радио 1".

Алексей Сдобнов покинул этот мир еще 13 января, передает телеканал "360". Однако только сейчас в прессе появились печальные новости. Грустными известиями с публикой поделилась продюсер Наталия Бочарова.

Известно, что артист возвращался домой ночью с 12 на 13 января. Однако, к сожалению, судьба распорядилась так, что актер не доехал, передает телеканал  RT.

Официальную информацию о том, что послужило причиной смерти артиста, сообщат позже. Однако бывшая супруга Алексея Сдобнова уверена, что артиста убили проблемы с сердцем. Виктория Маргелова рассказала, что у покойного были серьезные перебои в работе этого органа, однако он предпочитал скрывать это от окружающих. Женщина считает, что Алексей умер из-за острой сердечной недостаточности.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста Российской Федерации – тело несчастного обнаружили в номере отеля.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник

"Гнать отовсюду": в Сети резко отреагировали на истерику Гагариной на "Голосе"

Зрители не разделили обиду певицы-наставницы и осудили ее выходку

"Там страшно воняет": Киркоров отказался ехать в госпиталь к солдатам

Поговаривают, что артист нашел способ решить свои трудности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей