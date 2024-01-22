"Помочь невозможно": стало известно о пагубных привычках звезды "Бригады"

Павел Майков сообщил, что только самостоятельно можно с этим справиться

Актер Павел Майков поделился своим мнением о вредных привычках. Артист уверен, что они появляются при попытке сбежать от нервного напряжения и трудностей, и сталкивается с ними абсолютно каждый. Павел считает, что не только спиртное и курение можно назвать зависимостью, спорт в неразумных количествах — это тоже пагубная привычка.

Артист поделился, что и ему приходилось столкнуться с зависимостью, правда, с какой именно, Павел не уточнил. Также он сообщил, что пытался помочь справиться с пристрастием друзьям. Однако помочь таким людям невозможно, считает звезда "Бригады". Каждый должен справиться с вредными привычками самостоятельно, подчеркнул он.

"Если кто-то впал в пагубную привычку, он может оттуда вылезти только самостоятельно, потому что помочь вам никто в этом не сможет", — поделился мнением артист в интервью "Пятому каналу".

Также актер развеял популярный миф: чтобы не пить, нужно много работать. Майков считает, что и среди трудяг есть множество пьяниц. И все дело в желании избавиться от пристрастия, а не от внешних обстоятельств. А вот чтобы справиться со стрессом, который ведет к зависимостям, нужно много размышлять о себе и окружении, считает артист.

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