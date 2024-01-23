Губа - не дура: украинка Лобода приглашает россиян поужинать с ней за 222 тысячи

Губа - не дура: украинка Лобода приглашает россиян поужинать с ней за 222 тысячи
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Украинской певице остро нужны деньги

Райский Таиланд – одно из любимых мест для отдыха россиян этой зимой. Там сейчас – настоящее лето. Температура воздуха – от 24 градусов зимой до 31 днем. Именно туда и отправляется на заработки Светлана Лобода.

Она по-русски приглашает россиян на гала-ужин в ее звездной компании. Почему афиша на русском языке? Просто это самая состоятельная часть публики Лободы. Насладиться голосом и прочими достоинствами украинский дивчины можно всего за 90 тысяч тайских батов. В переводе на рубли это около 222 тысяч. Плюс перелет до Таиланда и проживание. Губа – не дура, как говорится.

За 222 тысячи Лобода обещает не только накормить со всей широтой украинской души, но и представить свой новый альбом Made in U, а также исполнить бессмертные хиты. 

Фото: afishamira.com

А в марте у певицы запланированы выступления для русскоязычной диаспоры в Австралии – в Сиднее, Мельбурне и Окленде. Там она обещает "масштабное шоу, яркую хореографию, живой звук и потрясающий визуальный ряд". Билеты стоят всего по 12 137 рублей. Стоит заметить, что там нынче зарабатывает большинство признанных в России иностранными агентами артистов, как то пятый муж Аллы Пугачевой или лидер рок-группы "Аквариум". Правда, билеты на их выступления стоят заметно дешевле, чем у Лободы. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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