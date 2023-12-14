Лобода объяснила украинцам, почему поет песни на русском языке

У певицы нет выбора

Исполнительница Светлана Лобода, с прошлого года прекратившая концертную деятельность в России, объяснила публике, почему не собирается отказываться от своих русскоязычных песен. Большая часть населения Украины, объясняет исполнительница, как раз говорит на "имперском" языке. Да и многие страны, включая бывшие советские республики, тоже. Поэтому у певицы банально нет выбора – приходится удовлетворять потребности заказчиков.

Саму ситуацию с русским языком, который РФ, полагает Светлана, якобы пытается приватизировать, можно объяснять историческим шлейфом, который тянется еще со времен Российской империи.

"Время показало, что ничего не поменяет. Все же Российская Империя. Есть император, он диктует и говорит, как надо", – выдала Светлана в одном из недавних интервью.

Однако русский язык, заявила исполнительница, принадлежит миллионам носителей за пределами России. А вот если бы исключительно российская элита говорила на этом языке, уверена Светлана, Украина говорила исключительно на украинском.

"Вопрос русского языка очень острый в Украине. Приезжая в Украину, говорю на украинском языке и всегда даю на нем интервью. Но в мире, где я выступаю, все говорят и понимают на русском языке. Украинские песни вообще не понимают. Это всего лишь локальная история для украинского рынка", – высказалась звезда.

Напомним, ранее Лобода угодила в громкий скандал на Украине из-за русскоязычной песни.