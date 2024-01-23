"Денег в семью не несет": названа причина расставания Пугачевой и Галкина*

У звездного семейства серьезные проблемы

Некогда Алла Пугачева была самым влиятельным человеком на отечественной эстраде. Ходят легенды о том, как народная артистка СССР могла перекрыть кислород конкурентам или, наоборот, подарить путевку в жизнь начинающим звездам. За годы активной карьеры у 74-летней певицы было много фаворитов – последним (а может, даже крайним) оказался Максим Галкин*.

Ради него Примадонна российской эстрады покинула родину, отказавшись от карьеры. Ради него же Алла Пугачева допустила ряд скандальных заявлений, за что лишилась части поклонников. Более того, от артистки отвернулись многие коллеги, придерживающиеся патриотических взглядов.

Открытой русофобии на родине не простили ни Примадонне, ни тем более Максиму Галкину*, который отказался от второсортных шуток ради второсортных политических лозунгов, чтобы хоть как-то зарабатывать на западной аудитории. Оно и понятно – довольно трудно содержать супругу, привыкшую к жизни в замке.

К слову, замка парочку могут вскоре лишить. Российские парламентарии обсуждают законопроект о конфискации имущества граждан, занимающихся дискредитацией Вооруженных сил РФ. Вот и беглый русофоб Дмитрий Глуховский пытается избавиться от недвижимости, пока закон еще не принят.

А в это время россияне активно обсуждают проблемы звездного семейства. Люди полагают, что лишенный зарубежных концертов Максим Галкин* не сможет обеспечивать певицу, поэтому Алла Пугачева бросит его.

"Скоро бабка его бросит, денег в семью не несет, замок содержать надобно!" – иронизируют в соцсетях.





*Признан иностранным агентом в РФ