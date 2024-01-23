Концерты Орбакайте отменяют один за другим: все из-за паспорта США

Активисты воспринимают появление певицы в родных городах как "личное оскорбление"

Общественники в Амурской области присоединились к своим коллегам из других российских регионов, заявив, что не желают видеть у себя на родине Кристину Орбакайте. Наследница Примадонны собиралась дать в Благовещенске концерт. Теперь организация мероприятия оказалась под вопросом.

Активисты заявили, что не хотят видеть на сцене артистку, имеющую американское гражданство. В такие времена, когда страна ведет боевые действия, а ее защитники жертвуют своими жизнями, необходимо начать "определяться" – того же требуют и от звезд.

"Хотелось бы, чтобы концертную деятельность артистов, имеющих двойное гражданство, законодательно ограничили. Время такое, товарищи-артисты", – заявили местные жители с активной гражданской позицией.



Активисты уже направили соответствующее обращение губернатору региона, заявив, что участники боевых действий считают концерты Кристины Орбакайте "личным оскорблением", передает телеканал "360".

А Александр Качан, директор исполнительницы, негодует из-за массового срыва мероприятий с Орбакайте. Вся команда певицы не может понять причин происходящего.

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