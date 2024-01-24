Шуру из "Би-2" обвинили в домогательствах на концерте

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Гримерша пожаловалась в социальных сетях на домогательства со стороны участник "Би-2" Шуры (Александра Умана). Девушка выложила видеозапись с бэкстейджем. На нем 53-летний гитарист вовсю засыпает девушку комплиментами.
На ролике девушка загримировала Умана, после чего попросила у него автограф. Шура охотно расписался на ее бейдже, сделав комплимент.
"Ты очень красивая", – сказал девушке Уман, расписываясь на бейдже.
Узнать, что именно шепчет Шура девушке, не представилось возможным. Однако автор ролика указала в подписях на видео, что сначала была рада работать гримером для "Би-2", а затем сильно разочаровалась. А когда Уман что-то шептал ей на ухо, пыталась "максимально сохранить тактичность".
Впрочем, многие в социальных сетях не согласились, что Шуру можно уличить в харассменте за отсутствием соответствующих доказательств – пользователям предложили верить тиктокерше и довольствоваться комплиментами артиста с его нашептываниями на ушко. Однако некоторые посчитали, что в тот самый момент артист якобы озвучивал девушке "вполне конкретные предложения" – в комментариях же дама ответила, что так оно и было.
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