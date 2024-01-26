Ночь в постели Брежневой: названа цена за интимные услуги

Желающие овладеть певицей готовы на космические траты

Назвать сферу шоу-бизнеса чистой и невинной никому не придет в голову. Многие отлично знают, что в погоне за ролями, популярностью, да и просто деньгами, многие артистки способны на все. Так, всплыла весьма любопытная информация об украинской певице Вере Брежневой.



Пролить свет на моральный облик знаменитости решила популярный блогер и телеведущая Виктория Боня. Девушка не стала скрывать любопытную информацию, которая оказалась в ее распоряжении благодаря болтливому другу. Выяснилось, что Вера Брежнева не против предоставлять интимные услуги за кругленькую сумму. По крайней мере, так было в 2011-м году.



Виктория рассказала, что ее товарищ мечтал провести жаркую ночь в объятиях тогда еще солистки музыкальной группы "ВИА Гра". Он начал выяснять способы удовлетворить свою потребность. В итоге оказалось, что Брежнева готова на такой сомнительный шаг, однако есть ряд условий.



Во-первых, за интимные услуги нужно было выложить 100 тысяч долларов. Во-вторых, Брежнева была готова лечь в постель с незнакомцем только, если он не вызывал у нее отвращение. В-третьих, мужчине сначала предлагали подарить певице часы стоимостью около 70 тысяч долларов, а потом она решала, готова ли еще подзаработать в его объятиях.



К слову, недавно Веру Брежневу перестали узнавать из-за пугающих изменений во внешности.

