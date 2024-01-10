Веру Брежневу перестают узнавать: внешность певицы пугающе изменилась

Никто не знает, что происходит с певицей

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, похоже, решила шокировать своих поклонников снова и снова. В очередной раз она опубликовала фотографию, на которой снята без макияжа и фильтров, изменяющих внешность к лучшему.

В своем блоге певица выложила фото, где она предстала до нанесения макияжа и уже улучшенная косметикой. На снимках она спокойно демонстрирует "неодетое" лицо, а следующее фото показывает гламурную красотку с ярко-алыми губами и идеально ровным тоном лица.

Однако подписчики певицы почему-то не оценили откровенность звезды и написали в комментариях, что без косметики Веру не узнать. Кто-то даже честно заявил, что 41-летняя артистка сильно постарела и изменилась не в лучшую сторону. Многие считают, что ухудшилась внешность бывшей солистки "ВИА Гры" после тяжелого расставания со знаменитым мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе. Вера Брежнева рассказала о крахе восьмилетнего брака осенью прошлого года, но комментировать ситуацию отказалась.

Напомним, после начала спецоперации тогда еще супруги сбежали из России и перебрались в Европу. А в прошлом году оба потеряли вид на жительство в России. Константину Меладзе уже приписывают роман с новенькой солисткой "ВИА Гры" Софьей Тарасовой. У самой Брежневой карьера на родине никак не складывается, а бизнесов в России она лишилась.

Ранее мы писали, что Веру Брежневу безжалостно вырезали и из украинского телеэфира.

