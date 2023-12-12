"Обычные понты": Лоза высмеял требования Брежневой за выступление в России

Певец усмотрел в поведении звездной коллеги неоправданные двойные стандарты

Композитор Юрий Лоза в своем блоге отреагировал на сообщения о том, что певица Вера Брежнева готова выступать в России на корпоративах. При этом в ее райдере – целый список дорогих требований.

Начнем с того, что гонорар Брежневой за корпоратив составляет 55 тысяч евро плюс столько же на исполнение прихотей в райдере. Так, она просит обустроить рядом со сценой помещение для переодеваний. Брежнева согласна даже менять наряды за ширмами, лишь бы ее нельзя было увидеть со стороны. При этом на смену костюма уходит всего 30 секунд.

К выбору отеля тоже есть требования. Вера желает останавливаться исключительно в пятизвездочных гостиницах, причем ей полагается люкс. Также в отеле обязательно должен быть круглосуточный спа-салон с массажем. В ответ на критику Брежнева заявляет, что на концертах отдает всю себя зрительскому залу, поэтому требует таких условий.

"Обычные понты", – заключил музыкант.

По словам Лозы, никого на Украине, похоже, не смущает, что их звезда собирается пересекать границу "страны-агрессора". А вот подобная новость о российских артистах вызвала бы скандал.



Юрий считает, что Веру руководит исключительно желание заработать. Она требует предоставить ей Мерседес с тонировкой, усиленную охрану и дает указания отелю о специальных условиях проживания.

Ранее Брежнева выставила жесткий ультиматум россиянам.