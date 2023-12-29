Ургант и Брежнева вернулись в эфир российского ТВ

Фильм с артистами показали по федеральному каналу

В конце года российский шоу-бизнес пережил новую волну чисток. Это коснулось, казалось бы, таких непотопляемых звезд, как Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Они начали терять работу, контракты, поскольку оказались в скандально известном клубе Mutabor вместе с Анастасией Ивлеевой.

Теперь Лолита переживает отказы в выступлениях, а Филиппа Киркорова убирают со всех отснятых ранее фильмов – его нет не только на афише, но и в составе каста. На этом фоне стало известно, что телеканал СТС, который давно утвердил сетку вещания на декабрь, решил снять с эфира киноленту "Елки-8", в которой поп-король принимал активное участие. Фильм было решено заменить на самую первую часть новогодних комедий, которую сняли в далеком 2010 году.

Таким образом, в эфир российского ТВ вернулись Иван Ургант, которого последние два года не допускают к съемкам, а также Вера Брежнева, покинувшая Россию в начале 2022 года. В первых "Елках" снимался и небезызвестный актер Артур Смольянинов*. Неизвестно, замазали ли его лицо во время показа, как сделали это некоторое время назад, когда транслировался фильм "9 рота".

"Показать иноагента Смольянинова* и Веру Брежневу (которые играют в первой части) теперь не так страшно, как Киркорова", – пишут в Сети.

Зрители утверждают, что скандальных звезд не стали вырезать, а также помечать особыми метками из-за их статуса. Видимо, сейчас Киркорова считают более опасным, чем беглых артистов.

*признан иноагентом, экстремистом и террористом в России