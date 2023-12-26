Без Урганта: на Первый канал решили вернуть долгожданное шоу

Без Урганта: на Первый канал решили вернуть долгожданное шоу
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Программа снова начнет выходить в эфир, но уже без прежнего ведущего

После Нового года на телеэкраны возвращается обожаемая россиянами передача "Большая разница" с Нонной Гришаевой, Сергеем Буруновым, Александром Олешко и другими любимцами телезрителей. Однако Урганта и Цекало в команде шоу уже не будет.

Впервые шоу показалось на экранах в первый день 2008 года, и его сразу полюбили зрители. Традиционно первые дни года пройдут под знаком новых пародий.

Зрителям подарят скетчи на кинохиты советских лет и современные: "Чебурашка", "Холоп", "Служебный роман", "Место встречи изменить нельзя" и другие, а также шуточки о популярных телеведущих, актеров и других знаменитостях.

Вести новогоднее шоу предстоит Сергею Бурунову и Нонне Гришаевой. Они признались, что рады возвращению на проект и очень скучали по коллегам и будням программы.

Бурунов и Гришаева даже записали совместное видеоприветствие:

Привет, "Большая разница" снова на Первом! И Олешко с нами", – пошутила Нонна, показав на светящегося оленя возле елки.

Секретов программы, конечно, не разглашают, но стало известно, что встреча ведущих в первые минуты шоу будет отсылкой к традиционной новогодней "Иронии судьбы".

Напомним, именно "Большая разница" принесла популярность Сергею Бурунову, которого просто завалили приглашениями от режиссеров после ошеломительного успеха программы. С тех пор он успел сняться в множестве сериалов и кино, так что застрять в пародийном образе не успел, как опасался.

А ранее мы писали, что Иван Ургант нашел работу в новом телевизионном проекте.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
По теме

Дело закрыто: Пугачеву и Галкина* официально помиловали в России

Обвинения против артистки и ее мужа выдвигать не стали

Бросила все и ушла в монастырь: как живет ставшая инокиней актриса Ольга Гобзева

У нее было все - главные роли в кино, большие гонорары, поклонники. Но она оставила мирские искушения и ушла в монастырь. Корреспондент "Утро.ру" встретился с инокиней Ольгой, бывшей когда-то знаменитой актрисой Ольгой Гобзевой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей