Без Урганта: на Первый канал решили вернуть долгожданное шоу

Программа снова начнет выходить в эфир, но уже без прежнего ведущего

После Нового года на телеэкраны возвращается обожаемая россиянами передача "Большая разница" с Нонной Гришаевой, Сергеем Буруновым, Александром Олешко и другими любимцами телезрителей. Однако Урганта и Цекало в команде шоу уже не будет.

Впервые шоу показалось на экранах в первый день 2008 года, и его сразу полюбили зрители. Традиционно первые дни года пройдут под знаком новых пародий.

Зрителям подарят скетчи на кинохиты советских лет и современные: "Чебурашка", "Холоп", "Служебный роман", "Место встречи изменить нельзя" и другие, а также шуточки о популярных телеведущих, актеров и других знаменитостях.

Вести новогоднее шоу предстоит Сергею Бурунову и Нонне Гришаевой. Они признались, что рады возвращению на проект и очень скучали по коллегам и будням программы.



Бурунов и Гришаева даже записали совместное видеоприветствие:



Привет, "Большая разница" снова на Первом! И Олешко с нами", – пошутила Нонна, показав на светящегося оленя возле елки.



Секретов программы, конечно, не разглашают, но стало известно, что встреча ведущих в первые минуты шоу будет отсылкой к традиционной новогодней "Иронии судьбы".

Напомним, именно "Большая разница" принесла популярность Сергею Бурунову, которого просто завалили приглашениями от режиссеров после ошеломительного успеха программы. С тех пор он успел сняться в множестве сериалов и кино, так что застрять в пародийном образе не успел, как опасался.

А ранее мы писали, что Иван Ургант нашел работу в новом телевизионном проекте.

