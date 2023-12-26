Без Урганта: на Первый канал решили вернуть долгожданное шоу

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После Нового года на телеэкраны возвращается обожаемая россиянами передача "Большая разница" с Нонной Гришаевой, Сергеем Буруновым, Александром Олешко и другими любимцами телезрителей. Однако Урганта и Цекало в команде шоу уже не будет.
Впервые шоу показалось на экранах в первый день 2008 года, и его сразу полюбили зрители. Традиционно первые дни года пройдут под знаком новых пародий.
Зрителям подарят скетчи на кинохиты советских лет и современные: "Чебурашка", "Холоп", "Служебный роман", "Место встречи изменить нельзя" и другие, а также шуточки о популярных телеведущих, актеров и других знаменитостях.
Вести новогоднее шоу предстоит Сергею Бурунову и Нонне Гришаевой. Они признались, что рады возвращению на проект и очень скучали по коллегам и будням программы.
Бурунов и Гришаева даже записали совместное видеоприветствие:
Привет, "Большая разница" снова на Первом! И Олешко с нами", – пошутила Нонна, показав на светящегося оленя возле елки.
Секретов программы, конечно, не разглашают, но стало известно, что встреча ведущих в первые минуты шоу будет отсылкой к традиционной новогодней "Иронии судьбы".
Напомним, именно "Большая разница" принесла популярность Сергею Бурунову, которого просто завалили приглашениями от режиссеров после ошеломительного успеха программы. С тех пор он успел сняться в множестве сериалов и кино, так что застрять в пародийном образе не успел, как опасался.
А ранее мы писали, что Иван Ургант нашел работу в новом телевизионном проекте.
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