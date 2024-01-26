Отчаявшаяся Лолита отказалась от самого дорогого

Милявская продолжает расплачиваться за участие в скандальном мероприятии

Лолита Милявская сделала неожиданное заявление относительно своей карьеры. Теперь из-за скандала, в который звезда попала, она вынуждена отказываться от самого дорогого — шоу-бизнеса. Так, артистка поделилась, что сейчас ее интересует сцена в последний момент. Ей давно требовался отдых, и неожиданно освободившееся время она проводит с семьей.

Лолита поделилась, что теперь привыкает к своему новому графику: размеренному и спокойному. Звезда на ногах с 7:30 утра, на день она составляет четкий план и обязательно следует ему, даже если нужно выйти на пешую прогулку в сильный мороз или искупаться в прохладном бассейне. Это позволяет держать себя в форме, рассказала певица.

Впрочем, такому раскладу Милявская даже рада, она давно хотела посвятить время быту и семье. Звезда уговорила себя не унывать, а также пообещала поклонникам, что будет делиться только позитивным контентом в блоге.

Ранее у Лолиты были отменены все 10 выступлений в подмосковных городах, которые певица планировала в рамках юбилейного тура. Исполнительница хита "На Титанике" заявила, что не знает, когда возобновятся ее концерты. С этими вопросами она посоветовала обратиться на площадки, где должны были состояться выступления.

Ранее сообщалось, что Лолите грозит нищета.