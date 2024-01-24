"Отмененная" Лолита сделала заявление о концертах за пределами России

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"Отмененная" на телевидении после скандальной звездной вечеринки Лолита Милявская сообщила, что не собирается уезжать за пределы России и сворачивать в стране концертную деятельность. Артистке вполне комфортно и здесь. А Украина со странами Европы давно обложили ее множеством запретов.
Лолита уверяет, что никогда не мечтала о всемирной славе. Вполне достаточно и той известности, которую она снискала в России за десятилетия. На Украине же Милявская с давних пор под запретом – следовательно, в Европе она имеет аналогичный статус.
Певица напомнила, что в принципе редко выезжает из РФ. Ну а теперь в принципе нелепо предполагать саму возможность для проведения турне по странам.
"Мне всегда было комфортно работать только у нас. И желание покорить мир никогда не посещало", – высказалась исполнительница.
Ранее мы писали, что после неприятностей из-за появления на "голой вечеринке" в московском клубе Филипп Киркоров улетел в Соединенные Штаты.
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