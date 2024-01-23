После скандала с Зеленским по Лолите нанесли мощный удар

Певица все еще не может выступать

Эпатировать публику скандальным поведением Лолита Милявская начала довольно давно. Зачастую именно выводки на сцене, а не вокальные данные позволяли ей двигаться вперед по карьерной лестнице. Однако участие в организованной Настей Ивлеевой "голой" вечеринке поставило творческое будущее звезды по огромный вопрос.

Такой же огромный, как и волна народного гнева, накрывшая участников вульгарной тусовки. Сама виновница торжества после этого получила административный штраф. Молодой рэпер VACIO, забывший, как правильно использовать носки, дважды отправлялся под административный арест.

Даже Король российской эстрады Филипп Киркоров после громкого скандала лишился короны. Его вырезали из эфиров и лишили возможности зарабатывать в России. Более того, на днях артиста жестко наказал суд.

Лолита Милявская осталась без концертов. Масла в огонь подлило видео 2019 года, которое вплыло совсем недавно. На кадрах исполнительница хита "Ориентация север" выражает поддержку Владимиру Зеленскому и делится планами о поездке на Украину.

Так или иначе, в России зарабатывать певица пока что не может. Она получила очередной мощный удар – концерт звезды в подмосковном Раменском отменили.

Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное министерство культуры. По данным издания, зрителей уже предупредили, что 15 февраля Лолита Милявская в городе не выступит, поэтому билеты можно сдавать обратно.