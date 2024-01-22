"Сломать все ребра": за что Кушанашвили хочет избить Киркорова

"Сломать все ребра": за что Кушанашвили хочет избить Киркорова
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Шоумен высказался о "голой" вечеринке

Скандально известный журналист, блогер и телеведущий Отар Кушанашвили неожиданно вступился за отмененных участников "голой" вечеринки, организованной в конце минувшего года Настей Ивлеевой. Правда, поддержку шоумен выразил в свойственной ему манере.

Ка известно, участники вульгарного шабаша, в том числе, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Ксения Собчак попали под волну народной критики и жесткие санкции. Поп-короля, например, вырезали из новогодних программ. В итоге он сбежал из России.

Отар Кушанашвили заявил, что для демократического общества неправильно заставлять людей извиняться почти что на коленях и лишать их заработка. При этом проштрафившихся звезд журналист назвал "уродами".

Меж тем, по его словам, наказание для Филиппа Киркорова в нынешнем виде не соответствует уровню вины артиста. Шоумен предложил собственный способ решения проблемы.

"Просто нужно было, если бы это было в Грузии, [жестко избить] от всей души, сломать все ребра. И я бы лично взялся за Филиппа [Киркорова]",

– заявил Отар Кушанашвили не без помощи ненормативной лексики. Он также подчеркнул, что в грузинской тюрьме рэпера VACIO, натянувшего носок не на то место, "превратили бы в Марусю".

Кстати, рэпер VACIO ранее назвал главного виновника в "голом" скандале.

Фоторепортаж
Какие наказания получили участники "голой вечеринки"
Анастасия Ивлеева. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com VACIO. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / https://t.me/moscowcourts
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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