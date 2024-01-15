Не Ивлеева: рэпер VACIO назвал главного виновника в "голом" скандале

Артист сделал признание

Минувший декабрь запомнился россиянам отнюдь не предпраздничными хлопотами. На всю страну громче любого новогоднего салюта прогремел скандал с участием Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Ксении Собчак и других звезд, зашедших "не в ту дверь".

Организованная Анастасией Ивлеевой "голая вечеринка" вызвала волну народного негодования. Простые россияне возмутились тому, как нагло и вульгарно ведут себя вип-персоны в трудные для страны времена. А после жесткой критики последовали и жесткие санкции.

Филипп Киркоров пропал из новогодних телепередач, Лолита Милявская осталась без концертов, с другими участниками начали разрывать контракты рекламные компании. Однако больше всех пострадал 25-летний рэпер VACIO.

Как творческая личность он мало известен широкой аудитории. Россияне запомнили артиста в основном как молодого человека, нацепившего носок на мужское не очень-то и достоинство. Музыкант отбывает уже второй административный срок.

Однако интересно, что главным виновником торжества он считает отнюдь не Анастасию Ивлееву, которая тоже получила административное наказание в виде штрафа. По данным телеграмм-канала Mash, рэпер VACIO возлагает ответственность на певицу Ольгу Орлову.

Защита рэпера утверждает, будто бы именно экс-солистка группы "Блестящие" сняла и выложила в Сеть компрометирующие кадры, а сама нигде не засветилась. Адвокат подсудимого настаивает на проведении экспертизы, ведь в телефоне его подзащитного никаких видео обнаружено не было.

Кстати, Анастасия Ивлеева тоже представила на суде своего "козла отпущения".