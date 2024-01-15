Лолита сделала заявление о бегстве из России

Певица обратилась к согражданам

Певица Лолита Милявская всегда пользовалась популярностью в России. Зачастую она привлекала внимание к своей персоне не за счет творческой деятельности, а за счет скандальных историй. Тем не менее, любительница эпатажа в конце минувшего года умудрилась перейти черту.

Участие в так называемой "голой вечеринке" поставило карьеру звезды под вопрос. На сей раз вульгарный образ певицы вызвал жесткую критику со стороны простых людей. Россияне посчитали абсолютно неуместным проводить подобные тусовки в столь непростой для страны период времени.

Пострадали также Филипп Киркоров, Ксения Собчак, организаторша вечеринки Анастасия Ивлеева и другие участники. Блогерша получила административный штраф, низложенного Короля российской эстрады вырезали из новогодних программ, а Лолита Милявская лишилась концертов.

В итоге она временно сменила вульгарный образ и со слезами на глазах рассказала согражданам о беде жителей Белгорода, попутно призвав их поддержать организованный Ксенией Собчак денежный сбор для пострадавших от террористической атаки ВСУ.

Филипп Киркоров тоже оказал финансовую помощь белгородцам, но на всякий случай покинул страну. Многим было интересно, последует ли его примеру певица. И она закрыла этот вопрос, сделав заявление о бегстве из России.

"Я с 16 лет живу в России, здесь окончила институт, тут же получила пенсию, валить никуда не собиралась..."

– подчеркнула Лолита Милявская, комментируя видео, на котором некая гадалка якобы раскрывает ее будущее. Кроме того, звезда сыронизировала, мол, гадание оказалось так себе, хотя ей "по-бабски" было интересно.

