Голый король: суд жестко наказал беглеца Киркорова

Голый король: суд жестко наказал беглеца Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
По музыканту нанесли новый удар

Народный артист России Филипп Киркоров за годы активной творческой деятельности неоднократно попадал в громкие скандалы и рисковал не только карьерой, но и свободной. Однако кумиру миллионов прощали различные грехи. Последней каплей, кажется, стала "голая вечеринка".

Россияне не просто не простили, а подвергли жесточайшей критике звезд, в сложные для страны времена отличившихся нарочито вульгарным поведением. Короля отечественной эстрады мгновенно лишили короны и вырезали из новогодних телепередач.

Филипп Киркоров, чтобы замолить грехи, вспомнил о простом народе. Он направил финансовую помощь жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки ВСУ, но и этого оказалось недостаточно. От звезды справедливо потребовали лично поддержать сограждан, проживающих в новых субъектах.

Однако музыкант не смешит отправляться в зону СВО. Более того, он сбежал из России, чтобы переждать скандал. Но переждать не выйдет – артист получил новый удар на родине. Жесткое решение вынес суд.

Поп-короля снова раздели до гола, но теперь уже в метафорическом смысле. Его лишили почти восьми миллионов рублей. Большую часть данной суммы составляют налоги, которые Филипп Киркоров вовремя не заплатил, также туда входят судебные издержки.

Кстати, после "голого" скандала от певца отвернулись не только поклонники, но и многие коллеги. Скандальный журналист Отар Кушанашвили и вовсе захотел жестко избить артиста.

Фоторепортаж
Какие наказания получили участники "голой вечеринки"
Анастасия Ивлеева. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com VACIO. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / https://t.me/moscowcourts
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Отмененный Кортнев принял решение покинуть Россию

Стало известно, куда отправится артист

Россияне снова штурмуют грузинскую границу

Количество машин на границе России и Грузии снова возросло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей