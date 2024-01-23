Голый король: суд жестко наказал беглеца Киркорова

По музыканту нанесли новый удар

Народный артист России Филипп Киркоров за годы активной творческой деятельности неоднократно попадал в громкие скандалы и рисковал не только карьерой, но и свободной. Однако кумиру миллионов прощали различные грехи. Последней каплей, кажется, стала "голая вечеринка".

Россияне не просто не простили, а подвергли жесточайшей критике звезд, в сложные для страны времена отличившихся нарочито вульгарным поведением. Короля отечественной эстрады мгновенно лишили короны и вырезали из новогодних телепередач.

Филипп Киркоров, чтобы замолить грехи, вспомнил о простом народе. Он направил финансовую помощь жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки ВСУ, но и этого оказалось недостаточно. От звезды справедливо потребовали лично поддержать сограждан, проживающих в новых субъектах.

Однако музыкант не смешит отправляться в зону СВО. Более того, он сбежал из России, чтобы переждать скандал. Но переждать не выйдет – артист получил новый удар на родине. Жесткое решение вынес суд.

Поп-короля снова раздели до гола, но теперь уже в метафорическом смысле. Его лишили почти восьми миллионов рублей. Большую часть данной суммы составляют налоги, которые Филипп Киркоров вовремя не заплатил, также туда входят судебные издержки.

Кстати, после "голого" скандала от певца отвернулись не только поклонники, но и многие коллеги. Скандальный журналист Отар Кушанашвили и вовсе захотел жестко избить артиста.