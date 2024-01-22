Певцу посоветовали изменить стиль поведения, чтобы закат карьеры не наступил слишком рано

Поп-королю российской эстрады Филиппу Киркорову дали добрый совет измениться. Общественный деятель Вадим Манукян порекомендовал певцу изменить жизнь и поведение, чтобы выбраться из болота, в котором он оказался недавно. В частности, униженному Киркорову поставили в пример патриота SHAMAN.

Нашумевшая "голая вечеринка" вбила огромный гвоздь в крышку гроба звездной карьеры Киркорова. У него стало рушиться все: отменяются корпоративы и концерты, вырезают кадры с ним из фильмов и передач. Манукян считает, что горячий нрав Киркорова может окончательно выпилить его из светской жизни.

Манукян считает, что такой, каким был артист все эти годы, сегодня публике уже не нужен. Народному артисту России не пристало быть взрывным и несдержанным. Кроме того, публика требует искренности, а не нарочитости.

"Ярослав не скандалит, прекрасно реагирует на негатив в свою сторону, у него хорошее чувство юмора. SHAMAN оказался на голову выше Филиппа Киркорова", – отметил он.

Поэтому, говорит блогер, Киркорову не помешает вспомнить себя на заре звездного пути и прекращать скандалы по любому поводу. Он уже ходит по тонкому льду, и очередная выходка может просто отменить его насовсем.

Напомним, Филипп Киркоров всегда проявлял взрывной норов и много раз попадал в скандалы и конфликты. До сих пор помнят драку его охраны с Юрием Шевчуком, оскорбления в сторону "розовой кофточки", драка с директором Татарского оперного театра Юрием Ларионовым. На репетиции музыкальной церемонии поп-король избил технического режиссера, а позже из-за него пострадало несколько охранников.

Участие в вечеринке Насти Ивлеевой, похоже, стало последней каплей в чаше терпения организаторов и зрителей. Артиста убрали с афиш и вырезали с записей фильмов и передач.

Ранее мы писали, что истинная причина "отмены" Киркорова могла быть связана с его экс-супругой Аллой Пугачевой.

