"Там страшно воняет": Киркоров отказался ехать в госпиталь к солдатам

"Там страшно воняет": Киркоров отказался ехать в госпиталь к солдатам
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Поговаривают, что артист нашел способ решить свои трудности

После скандала с вечеринкой Ивлеевой певец Филипп Киркоров столкнулся с большими проблемами. Общественность начала требовать, чтобы артист искупил свои грехи, поддержав Россию и ее солдат – до этого он старался не высказываться на острою тему. В итоге звезда перечислил деньги в благотворительный фонд в Белгороде, поддержав детей-инвалидов. Идти на более решительные шаги, как недавно Дима Билан, он не готов.

Источники поговаривают, что Киркоров категорически отказывается ехать в полевые госпитали, несмотря на "настоятельные рекомендации" сверху. Более того, певец очень сильно жалеет Билана, что тот отправился на линию соприкосновения и отдал свои деньги.

По словам осведомителей, Филипп Киркоров объясняет все просто – он не хочет быть там, где стреляют, поскольку ему дорога его жизнь. К тому же в воспоминаниях до сих пор свежи запахи, которые он ощутил во время своей поездки к раненым в Крыму.

"Говорил, что там страшно воняет – лекарствами, и раненые не все моются. Жаловался, что пришлось одежду в чистку отдавать", – сообщают они.

Фото: соцсети

Утверждается, что Киркоров нашел необходимые связи и возможность договориться, чтобы не ехать в госпитали и не отдавать свои деньги. Подтверждения информации нет.

Однако парапсихолог Зита Балкарова в беседе с женским журналом "Клео.ру" предупредила, что все договоренности Киркорова могут сорваться в последний момент – не исключено, что из-за этого ему даже придется переехать в другую страну.

Источник: Telegram • Требует проверки
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