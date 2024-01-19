Поп-королю бросили перчатку в лицо

Неприятности опростоволосившегося поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, начавшиеся после "голой вечеринки", не прекращаются. Вырезают его из списка участников концертов, удаляют из уже снятых фильмов, отменяют корпоративы. А теперь замученного Киркорова вызвали на бой.

"Перчатку в лицо" поп-король получил от эпатажного артиста Гогена Солнцева. Шоумен заявил, что у него есть претензии к Киркорову за то, что тот "задушил его на съемках".



"Киркоров, я вызываю тебя на бой!" – бросил вызов артист.

Пока исполнитель хита "Цвет настроения – синий" не ответил на громкое приглашение к барьеру, озвученное на одном из Рутуб-каналов. Возможно, он просто занят решением обвалившегося на него груза проблем. Сегодня редкий день не обозначается новостью об очередной "отмене" поп-короля или срыве еще одного концерта.

Напомним, потенциальный противник двухметрового красавца-звезды – любимец устроителей телешоу и фигурант громких скандалов. Солнцев обожает внимание прессы и зрителей, поэтому постоянно подкидывает для обсуждения новые поводы. За ним водились вызывающие образы, нарочитое разжигание конфликтов. Гоген не раз попадал в кадр во время драки, причем как со звездами, так и с простыми людьми. Его конфликт с сотрудницей магазина белья даже попал на телеэкран. Узнаваемый, экзотический образ шоумена постоянно становится поводом для пародий.

В 2000 году Солнцев открыл театр ужасов, назвав его Московским театром абсурда. А через 8 лет создал международный фестиваль "Фрик-Фабрик". За его личной жизнью также подробно следит пресса и толпа фанатов. В феврале прошлого года Солнцев участвовал в боях без правил от Epic Fighting Championship. Похоже, ему понравилось настолько, что шоумен решил вернуться на ринг и в качестве партнера выбрал себе одну из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса – Филиппа Киркорова. Какой будет реакция поп-короля и примет ли он вызов, пока не знает никто.

Ранее мы писали, что "отмены" коснулись не только российского сегмента деятельности Киркорова. Так, недавно стало ясно, что артиста вырезали из украинского сериала "Сваты".