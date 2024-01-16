Индульгенция королю: что известно о дате возвращения покаявшегося Киркорова на сцену

Индульгенция королю: что известно о дате возвращения покаявшегося Киркорова на сцену
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
После "голой" вечеринки в столичном клубе "Мутабор" 21 декабря Филипп Киркоров попал в опалу. Его вырезали из эфиров и отменили концерты. Прошел почти месяц, и теперь самое время подумать об индульгенции королю.

Слово "индульгенция" происходит от латинского indulgentia ("милость", "прощение"). В католической церкви индульгенция – это освобождение от временного наказания (кары) за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина за которые уже прощена в таинстве исповеди. А на Руси существовала практика "прощенных грамот", когда можно было в прямом смысле откупиться за грехи.

Теперь же понятие индульгенции стало нарицательным. И его можно спроецировать на короля российской эстрады. Во-первых, он уже публично покаялся – объяснил, что просто вошел "не в ту дверь" и осознал свою роковую ошибку.

Как говорил Генерал в филатовской пьесе "Про Федота-стрельца":  "Сознаю свою вину. // Меру. Степень. Глубину. // И прошу меня направить // На текущую войну. // Нет войны – я все приму – // Ссылку. Каторгу. Тюрьму. // Но желательно – в июле, // И желательно – в Крыму".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Во-вторых, Народный артист России уже откупился – приличный гонорар за съемки в "Новогодней Маске" на канале НТВ направил в помощь пострадавшим от вражеского обстрела жителям Белгорода. Кроме того, Киркоров не раз публично признавался в любви к России и говорил о вере в победу.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Словом, он заслужил прощение. И, как говорят в его окружении, уже с февраля, на радость поклонникам, Примадон нашей эстрады может начать возвращаться на сцену и в медиапространство. И, скорее всего, это случится 25 февраля в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга. Певец заявлен там наряду с Артуром Пирожковым, Николаем Басковым и Сергеем Лазаревым среди участников "Золотого граммофона".

Стоит заметить, что "Золотой граммофон", который снимался 29 ноября в столичном "Крокусе", в телеэфир так и не вышел. Как говорили, возможной причиной отмены телеверсии могло стать то обстоятельство, что Филипп Киркоров не только пел там, но и был ведущим. И вырезать его, как сделала та же "Песня года", было невозможно.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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