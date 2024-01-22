Без Пугачевой не обошлось: названа истинная причина отмены Киркорова

Певец мог пострадать из-за бывшей жены

Народный артист России Филипп Киркоров за годы активной карьеры собрал вокруг себя многомиллионную армию фанатов. Многих поклонников интересуют не только творческие успехи, но и личная жизнь поп-короля. Кто-то до сих пор подозревает, что певец является сторонником нетрадиционных ценностей, а кто-то пытается найти мать его суррогатных детей.

Так или иначе, Филипп Киркоров старается держать в тайне свою личную жизнь. Известно лишь, что он был женат всего однажды, но зато на ком. Более десяти лет супругой звезды была Алла Пугачева. После развода Примадонна быстро приключилась на молодого пародиста Максима Галкина*.

Однако поговаривают, что исполнитель хита "Зайка моя" до сих пор питает чувства к своей экс-супруге. К примеру, он ни разу не выступил с критикой в адрес певицы после ее бегства из России. Более того, артист время от времени вспоминал Аллу Пугачеву добрым словом.

Возможно, именно это стало причиной отмены поп-короля. Такого мнения придерживается эпатажный шоумен Гоген Солнцев. По его словам, Филипп Киркоров зря так часто и по-доброму публично вспоминает о Примадонне.

"Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее", – подчеркнул артист.

Напомним, певец лишился концертов и пропал из новогодних эфиров после участия в "голой" вечеринке. Однако Алла Пугачева не стала поддерживать его, по крайней мере, публично.