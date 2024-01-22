Затравленная Лолита оправдалась за поздравление Зеленскому

Затравленная Лолита оправдалась за поздравление Зеленскому
Лолита. Фото: Petrov Sergey/news.ru /globallookpress.com
Певица ответила на нападки подписчиков по поводу давнего поста

Лолита Милявская не выдержала травли подписчиков, массово забросавших ее ссылками на пост четырехлетней давности, в котором она записывала поздравление бывшему коллеге, победившему на президентских выборах.

Певица напомнила, что пост опубликован давно и совершенно по другому поводу, и как бы ни пытались выдать его за свежий образчик ее циничности, не выйдет.

"Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований", – заявила Лолита.

Артистка объяснила, что к моменту публикации поста уже пять лет была невъездной на Украину, а той записью просто поздравила недавнего коллегу по сцене. Милявская добавила, что те, кто пытается представить это поздравление свежим и сыграть на недавнем обстреле Донецка, явно знает, что делает, имея целью перессорить россиян друг с другом.

Исполнительница хита "Ты отказала мне два раза" выразила сочувствие жертвам обстрела и охарактеризовала это событие как варварский расстрел.

Напомним, до кресла президента Владимир Зеленский регулярно появлялся в "Квартале 95" и был неплохим комиком. Нередко они с Милявской работали над одними и теми же программами.

Ранее мы писали, что еще один концерт участвовавшей в "голой вечеринке" Лолиты отменили.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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