Близкий друг рассказал о состоянии бойкотированной на ТВ Лолиты

Певица сильно расстроена происходящим

Эстрадный певец Феликс Цирикати, вышедший в финал "Суперстара", пользовался на проекте активной поддержки Лолиты, с которой его связывают долгие годы дружбы. Ныне Милявская переживает не самые простые времена – все из-за "голой вечеринки".

Бойкотированная исполнительница сталкивается с одной отменой концерта за другим. По мнению Феликса, Лолита в числе остальных "попала под молотилку". Ведь и до того скандала с "Мутабором" она выступала с оголенными ногами.

Милявская, естественно, до сих пор расстроена сложившейся ситуацией. Коллегам и друзьям по сцене Цирикати такой судьбы не желает – в конце-концов, никто из них не уезжал из страны и не обижал поклонников и артистов злым словом.

Феликс утверждает, что на телевидении сам столкнулся с чем-то наподобие бойкота. До "Суперстара" он получал приглашения на различные ток-шоу. В новогодних огоньках с давних пор не появлялся – да и на прочих музыкальных программах не мелькал.

Все началось после смерти Отари Квантришвили, благодаря которому Феликсу были открыты все дороги на эфир. А вот когда друга не стало в 1994 году, все в одночасье поменялось.

Кстати, Лолита недавно сделала заявление после отмененных концертов.