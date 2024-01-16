Лолита придумала пикантный способ выбраться из ямы

Исполнительница рассказала, что у нее есть альтернативные источники заработка

Лолита Милявская призналась, что не пропадет, если все ее концерты в России отменят, и она лишится заработка. Ведь у звезды есть альтернативные источники дохода, например, пенсия. Кроме того, исполнительница придумала запасной пикантный способ выбраться из финансовой ямы, в которую попала из-за "голой" вечеринки. Милявская рассказала, что будет зарабатывать на OnlyFans.

Впрочем, позже артистка добавила, что пошутила про сервис для взрослых, на который девушки выкладывают обнаженные фотографии и видео.

Напомним, концерты Лолиты начали массово отменять после участия в вечеринке Насти Ивлеевой. Исполнительница – одна из тех звезд, кто пострадал больше всего. Выступления автора песни "На Титанике" уже сорвались в Омске и Новосибирске. Они были запланированы на конец марта и начало апреля, сообщает телеканал "360". Видео с просьбой о прощении Лолите Милявской не помогло исправить ситуацию с концертами.

Ранее рэпер VACIO, который посетил вечеринку Ивлеевой в одном носке, рассказал, кто на самом деле виноват в хейте, который обрушился на участников. Музыкант добавил, что это вовсе не Ивлеева.