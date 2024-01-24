Лолита сделала заявление об именах заказчиков ее травли

Певица уверена, что ее намеренно сживают со свету

Лолита Милявская заявила, что ее запланировано затравили после участия в "голой вечеринке". Она уверена, что весь хейт, который на нее обрушился — не просто расплата за посещение клуба, а продуманные действия недоброжелателей. Исполнительница песни “На Титанике” сообщила, что даже знает конкретные имена людей, которые устроили ей "веселенькую жизнь".



Напомним, Лолита – одна из наиболее пострадавших звезд, посетивших клуб "Мутабор". Концерты Милявской отменяют по всей стране.

Масло в огонь подлило архивное видео, на котором Лолита желает удачи Зеленскому перед выборами президента Украины. Многие посчитали, что это открытое проявление проукраинской позиции, что недопустимо в период обострившихся между странами отношений.

Лолита уверена, что ролик появился в Сети именно в этот момент не просто так — недоброжелатели пытаются настроить общественность против нее. Певица добавила, что это "работа" украинской стороны, ведь только им выгодны эти скандалы. Однако конкретные имена злопыхателей певицараскрывать не стала.



Впрочем, поклонников уже не остановить, многие предположили, что это может быть Андрей Разин, живущий сейчас в США, с которым Лолита открыто поссорилась. После скандала продюсер пообещал расквитаться со всеми недругами, наведя на них порчу.

Ранее стало известно, что попавшая под санкции Лолита одной фразой поставила на место своих хейтеров.