Попавшая под санкции Лолита одной фразой поставила на место своих хейтеров

Певица обратилась к россиянам

Лолите Милявской сегодня не позавидуешь. За годы активной карьеры певица, казалось бы, привыкла эпатировать публику. Скандальное поведение для нее давно стало обыденностью, однако звезда умудрилась перейти за грань дозволенного.

Рубиконом в карьере артистки стала "голая" вечеринка, которую в конце минувшего года организовала Настя Ивлеева. Нарочито вульгарного поведения в непростые для страны времена исполнительнице хита "На Титанике" народ не простил.

Все участники скандальной тусовки подверглись жесткой критике и попали под санкции. К примеру, Филипп Киркоров пропал из новогодних и рождественских телепередач, Настя Ивлеева получила административный штраф, сама Лолита Милявская лишилась возможности выступать.

Как назло, в самый неподходящий момент в Сети всплыло видео 2019 года, в котором артистка выразила поддержку новоизбранному главе киевского режима Владимиру Зеленскому и даже заявила о желании съездить на Украину.

Активизировались хейтеры звезды и скандал разгорелся с новой силой. Давеча стало известно, что Лолита Милявская не сможет выступить в подмосковном Раменском. Организаторы отмененного концерта уже начали принимать обратно билеты.

Однако певица не отчаялась и записала обращение к россиянам. Она рассказала о семейных заботах и порассуждала на философские темы. Исполнительница назвала себя стоиком и одной фразой поставила на место своих обидчиков.

"Не принимай никакой негатив. Пока ты его не примешь, он принадлежит тому, кто его принес", – процитировала стоическую мудрость Лолита Милявская.

