"Выковыряли из носа и размазали": Собчак публично унизила SHAMAN

Журналистка раскритиковала новый клип исполнителя

Новый хит SHAMAN не прошел мимо ушей Ксении Собчак, которая критически высказалась о новой песне Ярослава, задев при этом автора и исполнителя самого хита. Журналистка не смогла оценить по достоинству хит "Живой". У Ксении, в частности, появились претензии к музыкальному клипу.

Собчак процитировали рифмы из песни SHAMANа: "Живой – герой – судьбой". В песне исполнитель говорит о тех, кто страдал за собственную правду. И тут, считает телеведущая, Дронову явно не хватает конкретики. Вся песня звучит довольно абстрактно и обтекаемо.

"Дорогой SHAMAN! Мы рассчитывали, конечно, на более конкретные примеры, имена и фамилии. Ну или хотя бы сферу деятельности", – высказалась Ксения Анатольевна, обращаясь к певцу.

Собчак пришла в шок от давнего клипа SHAMANа, разгуливающего на ролике в кожаном наряде с повязкой на рукаве – а ведь хит, с ее слов, вышел в день рождения Адольфа Гитлера. С новым видео все менее обстоит менее ясно – понятно лишь, что певец пытался изобразить "мощный жест". Какой именно, остается лишь догадываться.

Сюжет видеоклипа Собчак так же оставила без похвалы, заявив, что здесь нет ничего примечательного.

"Будто выковыряли из носа и размазали по кадру", – разочарованно протянула журналистка.

Певец, кстати, ранее объяснил, почему не собирается идти на интервью к Собчак.