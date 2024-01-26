"Жестокий урок нелюбви": Чехова рассказала о нанесенной покойным отцом травме

Ведущая рассказала, почему не сложились ее отношения с родителем

Телеведущая Анфиса Чехова никогда не скрывала свои проблемы в семье. Всю жизнь она страдала из-за натянутых отношений с отцом, который отказывался принимать кровную дочь и заставлял испытывать чувство вины только за свое существование. И простить родителя Анфиса смогла лишь после его смерти.

Чехова поведала в соцсетях историю о ребенке, который вырос без отцовской любви. Тот буквально винил девочку за то, что она появилась на свет. Последствия же были чудовищны. Анфиса стремилась заслужить любовь представителей сильного пола, похожих на батюшку – с помощью славы и денег, которыми также пыталась снискать расположение окружающих.

Такая травма не могла исчезнуть со временем. Анфисе потребовались годы сеансов у психологов. А за пару лет до смерти отец заявил, что будет общаться с дочкой, только его та вслед за ней примет по примеру родителя кришнаизм.

С годами умудренная опытом Анфиса поняла, что стучаться в закрытые двери не стоит. И не нужно ждать любви от тех, кто не способен на это чувство по своей природе. Напротив, нужно просто не взаимодействовать с этими людьми – и не пытаться обратить их внимание на себя.

"Мне жаль, что ты прожил эту жизнь, не узнав великую силу любви. Но спасибо тебе за то, что, преподав мне такой жестокий урок нелюбви, ты научил меня любить", – написала Чехова.