Постель за деньги: каких артисток подозревали в эскорт-услугах

Заявление известной телеведущей Виктории Бони о том, что некогда популярная в России украинская певица Вера Брежнева не гнушалась оказанием интимных услуг за деньги, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Людей снова заинтересовал моральный облик знаменитостей.
Вера Брежнева
По словам Виктории, ночь в объятиях украинской певицы обходилась
желающим в кругленькую сумму в размере 100 тысяч долларов. Впрочем, Брежнева ложилась в постель за деньги только с теми, кто ей приглянулся.
Дана Борисова
Известная телеведущая в момент откровения с публикой сама признавалась, что оказывала эскорт-услуги. Девушка подчеркивала, что на такой шаг пошла исключительно из-за тяжелого материального положения. Для того чтобы заставить себя "работать", Борисова употребляла много алкоголя и запрещенных веществ. Максимальная сумма, которую ей удалось выручить за ночь – 300 тысяч рублей.
Эрика Герцег
Украинская группа "ВИА Гра" часто мелькала в скандалах, связанных с интимом. Многих девушек-участниц обвиняли в соблазнении чужих мужей, а также эскорте. По слухам, бывшая солистка группы Эрика Герцег была одной из самых высокооплачиваемых "жриц любви". Писали, что ночь с ней стоила 14 тысяч долларов.
Слухи вокруг Анастасии Волочковой
В принадлежности к древнейшей профессии обвиняли и балерину Анастасию Волочкову. Об этом рассказывала бизнесвумен Ольга Лейбман. Она уверяла, что в лучшие годы артистка якобы готова была порадовать сладострастного мужчину за 15 тысяч долларов.