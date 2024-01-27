Постель за деньги: каких артисток подозревали в эскорт-услугах

Скандал с Брежневой породил новую волну обсуждений

Заявление известной телеведущей Виктории Бони о том, что некогда популярная в России украинская певица Вера Брежнева не гнушалась оказанием интимных услуг за деньги, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Людей снова заинтересовал моральный облик знаменитостей.





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