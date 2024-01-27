Полина Гагарина устроила истерику из-за молодого красавца

Певица радостно заплясала прямо на публике

Полина Гагарина по-прежнему отжигает. На сей раз она забилась в истерике от красоты молодого конкурсанта на шоу "Голос". Вокал и внешность петербургского участника Богдана Шувалова заставили певицу-наставника пуститься в пляс прямо на "рабочем месте".

Второй выпуск музыкального шоу оказался полным сюрпризов: на сцену вышли непрофессионалы. Стоматолог Дарья Звездина из Красноярска собирается и дальше работать в клинике, повар Олег Прокуратов пришел на конкурс, чтобы поддержать больную мать. Пожалуй, разве что 26-летний Богдан Шувалов всегда мечтал о вокале, хотя родители записывали его в разные секции.

Молодой петербуржец и впрямь выделялся среди других конкурсантов. Он рассказал, что всегда мечтал о музыке и занимался разными видами вокала. Песня Билли Айлиш, исполненная Богданом, ошеломила наставников. Они повернулись один за другим. Полина Гагарина подлетела к присевшему в кресло Антона Беляева Шувалову и восторженно спросила:



"Боже, у вас невероятная внешность, вы с какой планеты?"



После этого понравившемуся участнику предложено было выбрать наставника. Все четверо встали в ряд перед ним. Смутившись, парень признался, что ему нужен наставник, который раскроет его дар и выведет в победители. Гагарина не преминула тут же напомнить о том, кто оказался лучшим в прошлом сезоне, и конкурсант назвал ее имя. От эмоций восторженная певица с криками забегала по сцене, а потом запрыгнула на свое кресло наставника и пустилась в пляс.

Зрители уверены, что очаровательный Богдан Шувалов в шаге от звания финалиста "Голоса". К тому же теперь появятся сотни претенденток на сердце красавца, которое, по его собственному признанию, свободно. Пока же Шувалов планирует строить карьеру, чтобы подготовить финансовую базу для будущих детей.

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