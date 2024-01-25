Названа шокирующая стоимость отдыха Гагариной на Мальдивах

У певицы личный пляж и спа-зона

После Нового года Полина Гагарина улетела на популярные мальдивские острова. Отпуск певица решила провести в элитном отеле на острове Куредхивару, за ночь в котором просят “кругленькую” сумму.

В распоряжении Гагариной собственная резиденция с несколькими спальнями и общей площадью больше двухсот квадратных метров. Территория включает собственный выход к океану, личную спа-зону, тренажерный зал и бассейн. Из виллы открывается вид на пляж и Индийский океан.

Стало известно, что за неделю такого отдыха исполнительница хита "Спектакль окончен" должна будет заплатить около двух миллионов рублей и дополнительно налоги, которые составляют почти 700 тысяч. Впрочем, если Полина предпочла не стоять у плиты, а питаться по системе all-inclusive, то и сумма другая — 2,2 миллиона плюс 730 тысяч налоги.

Однако, звезду, судя по всему, такая стоимость не пугает. Гагарина наслаждается теплыми песчаными пляжами, девственной природой и публикует снимки с островов в социальных сетях. Чему очень обрадовались поклонники и засыпали комплиментами фигуру артистки.

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