Собчак втайне от мужа сбежала в Европу к знаменитому олигарху

Собчак втайне от мужа сбежала в Европу к знаменитому олигарху
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press /globallookpress.com
Попытку скрыть поездку сорвала приятельница "блондинки в шоколаде"

У телеведущей Ксении Собчак, похоже, вовсю идет незапланированный отпуск, который ей обеспечило участие в "голой вечеринке. Видимо, от излишнего количества свободного времени Собчак втайне от мужа сбежала в Европу к знаменитому олигарху.

Поднявшийся скандал смел с экранов многих присутствовавших на скандальной тусовке: отменили их выступления, вырезали из записей их песни, сорвались гастроли и корпоративы. Сама Собчак потеряла примерно 15 миллионов, не заработанные на запланированных корпоративах. Однако за черту бедности "блондинке в шоколаде", видимо, пока попасть не грозит: грошей слетать в Куршевель у нее хватило.

О том, что телеведущая отдыхает на знаменитом курорте, в своих социальных сетях сообщила Божена Рынска. Вдова Игоря Малашенко, медиамагната, опубликовала запись о том, что Собчак прилетала на празднование Рождества, которое прошло в компании олигарха Михаила Прохорова. На вечеринке "блондинка в шоколаде" была без супруга, что дало Рынске возможность позубоскалить на тему скрытности Собчак и ее попытки утаить поездку от мужа.

"Собчак душой с русским стилем и крестецкой строчкой, а телом в Куршевеле", – отметила журналистка.

Вообще о том, что брак звездной пары выглядит весьма странно, судачат уже давно. У супругов разные вкусы, они даже не спят в одной спальне и почти не появляются вместе на людях. Около года назад знаменитая теща режиссера сообщила, что дочь почти не живет с супругом. Тогда Ксения следила за загородной стройкой, а ее муж жил у себя в городской квартире.

Сама Собчак никак не реагирует на слухи, курсирующие по Сети, и лишь периодически признается мужу в любви в интернете.

Ранее мы писали, что вслед за женой в "голый" скандал угодил и ее муж Константин Богомолов.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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