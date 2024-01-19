Деньги от продажи на аукционе носка с "голой" вечеринки пойдут детям-сиротам

Несколько сот тысяч за самый знаменитый предмет гардероба страны.

Почти месяц прошел с момента одиозной "голой" вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Тогда в арт-центре "Мутабор" в промзоне на востоке Москвы на территории Первого государственного подшипникового завода собрались сливки отечественного шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Анна Асти...

Отдельным героем нашумевшей вечеринки стал дорогой белоснежный носок, которым свою гендерную принадлежность подчеркнул молодой рэпер. Носок этот изготовлен французским модным домом Balenciaga, основанным в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой в Сан-Себастьяне. В России в ЦУМе такой носок до вечеринки Ивлеевой можно было купить за 14 680 рублей.

Но на аукционе за этот изысканный предмет гардера можно выручить куда больше – несколько сотен тысяч. Ведь этот интимный предмет нательного белья украшал собой такой важный орган – его теперь видела и знает вся страна! Как говорят в окружении хозяина носка, все вырученные таким образом деньги планируется потратить на благотворительность – помочь детям-сиротам. И тем самым частично искупить свою вину передю обществом. "Жаль, Киркоров пришел без носка, его цена была бы еще выше", – говорят люди.