Тест: угадайте этих известных художников по автопортрету

Тест: угадайте этих известных художников по автопортрету
Zheng Peng/www.globallookpress.com
Каковы ваши познания в живописи?

Как хорошо вы знакомы с живописью? Сможете ли отгадать по автопортретам известных художников?

Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти тест, который точно могут пройти увлеченные живописью люди.  

А ранее мы предлагали пройти простой тест на грамотность.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник

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