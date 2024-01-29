Тест: угадайте этих известных художников по автопортрету

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Как хорошо вы знакомы с живописью? Сможете ли отгадать по автопортретам известных художников?
Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти тест, который точно могут пройти увлеченные живописью люди.
А ранее мы предлагали пройти простой тест на грамотность.
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