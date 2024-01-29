Ведущая "Кто хочет стать миллионером?" рассказала о своем "голом позоре" на сцене

Певица призналась, что ей было очень стыдно перед тысячами зрителей

Пятая "Фабрика звезд" сделал из Юлианны Карауловой настоящую знаменитость. Однако дорожка к славе не была легкой. Певица призналась, что в финале проекта опозорилась перед огромным количеством гостей. Тогда она выступала вместе с группой "Нэцкэ" и случайно осталась голой на сцене.

Юлианна вспомнила, что в рамках шоу танцоры-мужчины должны были снять с солисток жакеты. Однако у Карауловой под пиджаком распахнулась еще и блузка, и с нее стянули сразу оба предмета гардероба. Так исполнительница осталась в одном бюстгальтере перед огромным количеством зрителей. Звезда призналась, что тогда чувствовала себя ужасно и было стыдно.

"Я доработала номер, ушла со сцены и плакала", — вспомнила о нелепой ситуации певица.

Впрочем, сейчас оказаться в белье на сцене для Юлианны не проблема. Она рассказала, что спокойно выступает в открытых нарядах и нисколько не стыдится этого. Наоборот, исполнительница хита "Внеорбитные" считает, что так выглядит эффектно и привлекательно.

Кстати, в очередной "голый" скандал попала Анастасия Волочкова. Балерину оштрафовали на 40 тысяч рублей за справление нужды под елкой. Правда, светская львица делала это на собственном участке, передает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что Юлиана Караулова разрыдалась в эфире "Первого канала" из-за слов Фадеева.