Зазвездилась: бывший гитарист раскрыл правду о Пугачевой

Зазвездилась: бывший гитарист раскрыл правду о Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Музыкант уверен, что артистка не прошла "медные трубы" и сломалась

Александр Левшин, много лет проработавший гитаристом у Аллы Пугачевой, жалеет, что Примадонна уехала, несмотря на сложности в их отношениях в последние годы. Вспоминая их совместную работу, гитарист считает, что Пугачева зазвездилась, и от этого ее характер испортился.

Алла Пугачева уехала из России вслед за мужем около двух лет назад, удивив этим решением поклонников. Но найденное в архиве давнишнее интервью Примадонны показало, что она давно размышляла о различии между жизнью в СССР и за рубежом. Больше трех десятков лет назад ее характер начал меняться с приходом бешеной популярности. Левшин рассказал, что артистка мгновенно зазвездилась, завела райдеры и охрану, ездить стала не с командой в автобусе, а в лимузине одна.

Поменялось и отношение звезды к собственному коллективу. Она стала позволять себе наезды, крики. Левшин вспомнил случай, когда, не разобравшись, певица набросилась на него за неподобающее, по ее мнению, поведение рядом с ней. Хотя на самом деле, уверяет музыкант, это обида на то, что он не согласился быть фаворитом Примадонны. Левшин не исключает перемены мнения у звезды и ее возвращения.

"Так сразу разорвать многое трудно. Тем более, что она привыкла к поклонению", – подчеркнул музыкант.

Напомним, сама Пугачева пока ни словом не обмолвилась о том, чтобы вернуться в Россию. Более того, появились сведения, что она ищет жилье в Лондоне, потому что Израиль и Кипр не подходят ей по климату.

Ранее мы писали, что однажды Алла Пугачева довела до слез Юлианну Караулову.

Источник: НТВ
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