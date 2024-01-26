"Капиталистка": жена иноагента Пугачева рассказала о накоплениях в швейцарском банке

Сколько у певицы есть денег на счетах - волнующий россиян вопрос

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

На что же живет 74-летняя жена иностранного агента сегодня? Имея звание народной артистки СССР, она получала около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учетом доплат мэрии Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.

А есть ли у нее какие-то накопления в иностранных банках? На вопрос об этом Алла Борисовна ответила иронично – в виде частушки:

"Говорят, что я артистка, // Да еще капиталистка, // А у меня в швейцарском банке // Огурцов стоит пол банки".

Напомним, что по примерным оценкам, на счетах в банках Швейцарии могут находиться от 150 млрд до 200 млрд швейцарских франков россиян. Один франк сегодня – это 102 рубля по курсу ЦБ. Постоянно в прессе поднимается тема об аресте и изъятии этих денег.