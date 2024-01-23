Галкин* поссорился с Пугачевой из-за спасения Киркорова

Юморист хотел, чтобы певцу вручили повестку

Алла Пугачева, по слухам, помогла Филиппу Киркорову решить некоторые проблемы после вечеринки Ивлеевой. Источники утверждают, что якобы артистка связалась с высокими чинами, которых попросила "спасти этого несчастного". Этот жест вызвал серьезное недоумение у ее супруга Максима Галкина*.

Вмешаться Примадонне пришлось после того, как появились новости, что Киркорову собираются вручить повестку после скандала с вечеринкой. Утверждается, что она связала своего бывшего мужа с влиятельными друзьями, которые помогли не за бесплатно урегулировать острые вопросы.

Когда об этом узнал Максим Галкин*, то он пришел в бешенство. Его невероятно возмутило, что Пугачева поддержала бывшего мужа, который занял отличную позицию в отношении России. По его мнению, лучше бы артиста пораньше забрали в армию.

"Зачем она спасает Филиппа? Он все равно сдохнет на фронте – за Россию и за Путина", – выпалил юморист в одной из личных бесед.

Теперь, по слухам, Галкин* сильно обижен на супругу, но старается этого публично не показывать.

Ранее появилась информация, что Киркоров мог пострадать из-за голой вечеринки, поскольку в свое время публично поддержал Пугачеву и Галкина*.

*признан иноагентом в РФ