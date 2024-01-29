Волочкова устроила грандиозный скандал с флагом

Артистку требуют наказать

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова давно перестала радовать публику творческими достижениями. Однако артистка постоянно мелькает в прессе. К сожалению, только при обсуждении очередного скандала. На этот раз Волочкова устроила "провокацию" с российским флагом.



По крайней мере, именно так поведение знаменитости оценивают пользователи социальных сетей. Во время красочного шоу полуголая Анастасия обернулась российским флагом. В таком непотребном виде артистку носили по сцене крепко сложенные мужчины.



Интернет-пользователи пришли в бешенство от такого странного использования символа нашей страны. Люди отмечают, что полуголые пляски с триколором следует интерпретировать как осквернение флага. Люди требуют, чтобы Волочкову привлекли к ответственности по соответствующим статьям. Над знаменитой балериной снова сгущаются тучи.





К слову, ранее всплыли слухи о том, что Анастасия Волочкова предоставляла эскорт-услуги.

