Сбежавший в Израиль ведущий НТВ похвастался сладкой жизнью

Сбежавший в Израиль ведущий НТВ похвастался сладкой жизнью
Антон Привольнов. Кадр: YouTube
Звезда нашла свое место под солнцем

В 2022-м году некоторые российские знаменитости приняли судьбоносное для себя решение покинуть родную страну и попытать счастье на чужбине. Многие сопроводили отъезд громкими русофобскими заявлениями, однако немало звезд поступили более благоразумно и молча отчалили за границу. Среди таких тихих беглецов – популярный телеведущий Антон Привольнов.

Осенью 2022 года звезда телеканала НТВ объявила о том, что покидает популярное телешоу "Звезды сошлись". Мужчина по-тихому переехал в Израиль, где начал обустраивать жизнь заново. Привольнову повезло больше его многочисленных коллег. Дела Антона складываются неплохо. Он нашел свою нишу в творческой сфере.

Телеведущий похвастался, что успешно ведет свой канал на YouTube. На интервью к нему приходят известные россияне, которые также приняли решение покинуть нашу страну и жить за границей.

Более того, Антон рассказал, что переживал из-за потери популярности, ведь в Израиле его мало кто знает. Телеведущий успокоился после приятного инцидента в магазине. Там русскоязычная продавщица поздоровалась с ним по имени. Антона это весьма порадовало, так как многие другие беглецы вынуждены влачить свою жизнь без славы и популярности, к которым они привыкли в России.

К слову, ранее переехавший за рубеж обнищавший актер Семен Трескунов пожаловался на нехватку денег.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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