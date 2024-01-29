Обнищавший актер Семен Трескунов завопил из-за границы

Беглец сильно расстроен своей жизнью в Испании

24-летний Семен Трескунов, прославившийся благодаря сериалу "Ивановы-Ивановы", совсем недавно получил гражданство Израиля и сбежал в Испанию. Вскоре после этого он стал называть себя Сэм, а соцсети запестрели постами на английском языке. Однако энтузиазма у молодого эмигранта все меньше.

Вместе с женой Трескунов сбежал из России в прошлом году. Супруги поселились в Барселоне и начали искать работу. Однако не то что на безбедное, на скромное существование средств уже не хватает. В итоге обнищавший актер Семен Трескунов откровенно завопил из-за границы о нехватке денег и признался, что проедает накопления. В последние годы он был очень востребован в России и получал солидные гонорары. В его фильмографии более пятидесяти работ.

Но в эмиграции карьера не сложилась: в латвийском театре кандидата выставили за дверь по причине отсутствия профильного диплома. Сниматься Трескунова тоже не спешат звать. Пока что он пробует писать и надеется на взлет литературной карьеры.



Однако сбережений остается все меньше. Давно забыты рестораны и бутики, теперь пара отоваривается в обычных магазинах. Беглый артист в разговоре с Катей Гордеевой* признался: он жалеет, что накопленное за последние годы не догадался вложить в недвижимость или еще какие проекты, потому что дохода с них теперь не имеет. Сэм докатился до того, что вынужден был продать свой автомобиль. Он уже раздумывает над низкоквалифицированной работой.

"Я могу работать официантом, преподом русского языка, могу мыть тарелки", – вынужден был признаться Трескунов.

Актер отметил, что подобная работа для него была бы крайне унизительной, однако не исключает подобного исхода. Впрочем, за границей несладко живется, похоже, не только Трескунову. Другой беглой знаменитости пришлось распродавать имущество. Так, интернет-портал "Подмосковье сегодня" пишет, что эмигрировавший в США Александр Цекало избавился от своего роскошного подмосковного особняка за солидную сумму.

Ранее мы писали, что беглый Трескунов обратился к россиянам с заявлением о патриотизме.

*признана иноагентом по решению Минюста РФ