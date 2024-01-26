"Вообще ничего не получаю": улетевший из России комик Белый* признался в нищете

Артист во всем винит обстоятельства, с которыми столкнулся еще в родной стране

Улетевший из России комик Руслан Белый* некогда был популярен у любителей отечественного стендапа. Однако после бегства из страны юмористу остается только сетовать на забвение. Из-за пары резких высказываний его вырезали из эфира на ТВ.

Ныне Руслан испытывает потребность в средствах на жизнь – а карманы, между тем, пусты. Белый не может заработать денег даже на ранее созданных в России проектах. Правда, во всем винит систему взаимодействия между телевизионными каналами и продюсерами.

Естественно, такую ситуацию Руслан считает крайне несправедливой по отношению к нему.

"Вообще ничего не получаю. В России не сформулировано авторское право. Ты же не можешь представить в России забастовки актеров или авторов", – высказался юморист.

А вот профсоюзы в России бы существенно изменили положение, полагает комик. До тех пор ни продюсеры, ни каналы не станут предлагать условия, которые были бы представляли интерес для каждой из сторон, убежден артист.

В качестве политического жеста Руслан ранее покинул Россию, отправившись с туром по Израилю и Казахстану. После сольного концерта в конце 2022 года переехал в Испанию.