"Вообще ничего не получаю": улетевший из России комик Белый* признался в нищете

"Вообще ничего не получаю": улетевший из России комик Белый* признался в нищете
Руслан Белый. Фото: кадр youtube.com
Артист во всем винит обстоятельства, с которыми столкнулся еще в родной стране

Улетевший из России комик Руслан Белый* некогда был популярен у любителей отечественного стендапа. Однако после бегства из страны юмористу остается только сетовать на забвение. Из-за пары резких высказываний его вырезали из эфира на ТВ.

Ныне Руслан испытывает потребность в средствах на жизнь – а карманы, между тем, пусты. Белый не может заработать денег даже на ранее созданных в России проектах. Правда, во всем винит систему взаимодействия между телевизионными каналами и продюсерами.

Естественно, такую ситуацию Руслан считает крайне несправедливой по отношению к нему. 

"Вообще ничего не получаю. В России не сформулировано авторское право. Ты же не можешь представить в России забастовки актеров или авторов", – высказался юморист.

А вот профсоюзы в России бы существенно изменили положение, полагает комик. До тех пор ни продюсеры, ни каналы не станут предлагать условия, которые были бы представляли интерес для каждой из сторон, убежден артист.

В качестве политического жеста Руслан ранее покинул Россию, отправившись с туром по Израилю и Казахстану. После сольного концерта в конце 2022 года переехал в Испанию.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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