Сбежавший из России комик пожаловался на тяжелую жизнь в Испании

Сбежавший из России комик пожаловался на тяжелую жизнь в Испании
Фото: соцсети
От Барселоны у Руслана Белого* культурный шок

Сбежавший из России Руслан Белый* поделился, как тяжело ему живется в Испании. С трудностями он столкнулся, как только приехал в Барселону  —  не смог найти квартиру для аренды, пожаловался комик в подкасте Дмитрия Романова. Владельцы всех вариантов, которые он рассматривал, отвечали отказом. 

"Это было культурным шоком, когда ты ищешь объявления, обращаешься, и тебе такие: "Нет"",  —  пожаловался шоумен на свою тяжелую долю. 

Отказы арендодателей, по мнению комика, связаны с тем, что в европейской стране он еще не легализовался  —  нет разрешения на жительство в Барселоне, счетов в местном банке и договора с испанским работодателем. 

С горем пополам у комика получилось арендовать жилье, за которое ежемесячно он платит 3 тысячи евро. На сегодняшний день это больше 300 тысяч рублей.

В прошлом году Руслан Белый* сбежал из страны вместе с семьей. Сейчас бывший резидент Comedy Club заявляет, что хочет получить в Испании вид на жительство, а после и гражданство европейской страны. 

Ранее стало известно, что  Белый* требует снять с него статус иноагента.

*признан в России иностранным агентом

Источник: Газета.ру
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