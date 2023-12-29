Сбежавший из России комик пожаловался на тяжелую жизнь в Испании

От Барселоны у Руслана Белого* культурный шок

Сбежавший из России Руслан Белый* поделился, как тяжело ему живется в Испании. С трудностями он столкнулся, как только приехал в Барселону — не смог найти квартиру для аренды, пожаловался комик в подкасте Дмитрия Романова. Владельцы всех вариантов, которые он рассматривал, отвечали отказом.

"Это было культурным шоком, когда ты ищешь объявления, обращаешься, и тебе такие: "Нет"", — пожаловался шоумен на свою тяжелую долю.

Отказы арендодателей, по мнению комика, связаны с тем, что в европейской стране он еще не легализовался — нет разрешения на жительство в Барселоне, счетов в местном банке и договора с испанским работодателем.

С горем пополам у комика получилось арендовать жилье, за которое ежемесячно он платит 3 тысячи евро. На сегодняшний день это больше 300 тысяч рублей.

В прошлом году Руслан Белый* сбежал из страны вместе с семьей. Сейчас бывший резидент Comedy Club заявляет, что хочет получить в Испании вид на жительство, а после и гражданство европейской страны.

Ранее стало известно, что Белый* требует снять с него статус иноагента.

*признан в России иностранным агентом